Metz reste dans le coup, Sochaux et Bastia lâchent l’affaire

Quelques heures après la victoire de Bordeaux, Metz a répondu à Niort. Sochaux et Bastia ont en revanche perdu des points, tandis que Laval fait la bonne opération dans le bas du tableau. Une soirée complètement folle, avec un record de buts explosé.

Les Messins n’avaient pas vraiment le choix, pour ne pas voir l’objectif de remonter en Ligue 1 s’éloigner. Mais Sabaly manque l’ouverture du score d’entrée, Danley Jean-Jacques puis Mikautadze également et la domination des Grenats reste lettre morte. C’est même Elphege qui surprend tout le monde avec son premier pion en pros, pour (re)donner vie aux Chamois. Pas pour longtemps puisque Bernard concède un penalty transformé par Mikautadze, avant que Maziz ne donne l’avantage aux siens après la pause de la tête sur un centre de Jallow. La maîtrise messine peut reprendre et les occasions s’enchaîner, à l’image du retourné de Jean-Jacques sur le poteau. Et sur une récupération haute, Mikautadze enfonce le clou pour renvoyer le suspense à la maison. Dans le même temps, Sochaux s’est incliné pour la quatrième fois d’affilée et perd tout. En déplacement à Amiens, les Lionceaux ne sont pas parvenus à emballer une rencontre globalement ennuyeuse avant d’être crucifiés par le tout jeune Ilenikhena (seize ans). Une course à la montée à laquelle ne devrait plus pouvoir se mêler Bastia, battu à Laval. Les Tangos ouvrent le score d’une magnifique action avec un petit ballon piqué côté droit dans la course d’Adéoti, dont le centre est propulsé au fond par une madjer d’Elisor. L’avant-centre lavallois double même la mise peu de temps après sur penalty pour offrir une belle opération à son équipe, malgré la réduction du score de Magri en fin de rencontre (lequel sera finalement expulsé, pour des mots).

Nîmes et Valenciennes intenables, Dijon rattrape Annecy

L’un des matchs les plus fous de la soirée se jouait du côté de Nîmes, qui accueillait Valenciennes dans un duel à mort pour le maintien. Les Crocos lancent les hostilités par Saïd d’entrée, avant de laisser passer plusieurs balles de break . Sy réalise deux miracles devant Tchokounté puis Saïd, et Hamache punit ce manque d’efficacité juste avant la mi-temps. Seul au second poteau, Boutoutaou donne l’avantage à VA peu après la reprise. Mais Nîmes recolle dans la foulée sur corner, en deux temps. Grâce à une perte de balle coupable, le même Boutoutaou remet les nordistes devant d’un très joli ballon

Par Tom Binet pour SOFOOT.com