Metz : l'énigme László Bölöni

Alors que son vice-président Jean-Luc Müller espérait voir un jeune meneur d'hommes succéder à Frédéric Antonetti, pour viser la remontée express en Ligue 1 la saison prochaine, le FC Metz a jeté son dévolu sur László Bölöni, 69 printemps, et des joggings old school à la pelle dans le dressing. La nomination imminente du technicien roumain de sang-mêlé semble issue d'un monde parallèle, tant ses faits d'armes ont aussi mal vieilli que ses dogmes. Tout cela a-t-il seulement un sens ?

Le retour du Jedi... bloqué dans les nineties

C'est une composition d'équipe qui a fait le tour de la France sans passer par Londres ou Copenhague, à l'instar de la Grande Boucle. Le 29 mai 2011, du temps où l'AS Nancy Lorraine écumait encore les prés de Ligue 1, le Racing Club de Lens de László Bölöni (Ladislau ou Loți en Roumanie) se présente à Marcel-Picot en 4-6-0 (ou 4-5-1, c'est selon), avec : une charnière Yahia-Touré pour faire plaisir à Gad Elmaleh, Raphaël Varane en sentinelle, Geoffrey Kondogbia en faux numéro 9 et Yohann Démont en leader d'attaque sur l'aile droite. Condamnés depuis belle lurette à la Ligue 2, les Nordistes repartent avec un 0-4 cinglant, et le technicien roumain ne survit pas à l'été. Onze ans plus tard, les dirigeants du FC Metz, fraîchement relégué de Ligue 1, vont dégainer le chéquier pour s'offrir un tandem Bölöni (entraîneur) - Pierre Dréossi (directeur technique) qui vient de hanter les suiveurs du Panathinaïkos, en espérant l'effet inverse. Mais qu'est-ce que c'est qu'ce binz ?de Lucien D'Onofrio , tout nouveau conseiller du président Bernard Serin qui l'a côtoyé au Standard de Liège (champion de Belgique en 2009), Bölöni le francophone connaît le football hexagonal, puisqu'il y a terminé sa carrière de joueur, puis démarré sa seconde vie de coach, à l'ASNL. Huit ans en Lorraine, trois saisons à Rennes, dix matchs à Monaco et une demi-saison à Lens, avant un retour à ses premières amours ou presque, à quarante minutes au nord de la place Stanislas, chez le rival grenat. Le souci, c'est qu'à 69 ans, l'ancien vainqueur de la Ligue des champions avec le Steaua Bucarest (1986), milieu de terrain travailleur et dominant aux côtés de Tudorel Stoica, étoile parmi les étoiles desroumains, se conjugue désormais au passé.Si Mircea Lucescu en a encore sous le pied, Bölöni proscrit l'autocritique et semble bloqué dans une faille spatio-temporelle, parsemant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com