Metz et Montpellier tiennent le choc, Nantes s'impose par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche après-midi se jouait la suite de la 7ème journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Tout d'abord Angers affrontait Metz et a été tenu en échec par les joueurs de Fréderic Antonetti. Mangani a ouvert le score à la 38ème minute sur penalty mais dans la minute qui suit c'est Opa Nguette est venu égaliser pour le FC Metz. Au classement Angevins et Messins prennent respectivement les 11ème et 14ème place du championnat. Ensuite Monaco recevait Montpellier à Louis II et a aussi été tenu en échec par les joueurs de Der Zakarian pourtant réduits à 10 suite à l'expulsion de Teji Savanier dés la 19ème minute. C'est d'ailleurs Mavididi qui a ouvert le score à la 51ème minute avant que Ben Yedder lui réponde à la 70ème minute sur penalty. Les deux équipes sont à égalité de points après 7journées et pointent aux 6ème et 7ème places. Enfin, Nantes recevait Brest et s'est imposé 3-1. Kolo (16'), Blas (30')et Bamba (79') sont les buteurs nantais. C'est Romain Faivre (68') qui a marqué pour Brest. Les deux équipes sont 13ème et 15ème.

