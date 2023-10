information fournie par So Foot • 29/10/2023 à 17:03

Metz et Le Havre se neutralisent

Metz 0-0 Le Havre

Une rencontre idéale pour la sieste dominicale.

À Saint-Symphorien ce dimanche après-midi, le duel des promus a accouché d’une purge galactique, tant les spectateurs ont eu le temps de s’ennuyer, en voyant deux équipes multiplier les erreurs (0-0). C’est un constat assez terrible qu’il est possible de faire depuis près d’un mois et demi pour les Grenats : l’inefficacité offensive est flagrante, et chaque début de situation est rapidement plombé par des imprécisions techniques, alors que László Bölöni tente pourtant chaque semaine de trouver de nouvelles solutions. Au menu du premier acte : une petite tête de Kévin Van Den Kerkhof, facilement captée par Arthur Desmas (27 e ), une tentative de Lamine Camara, encore détournée par le portier havrais (44 e ) et… c’est à peu près tout.…

AL pour SOFOOT.com