So Foot • 08/11/2020 à 17:05

Metz et Dijon se mordent la queue

Trente minutes de haute volée, puis des bégaiements à Saint-Symphorien.

FC Metz 1-1 Dijon FCO

Trente minutes de haute volée, puis des bégaiements. Voilà ce qu'ont proposé Messins et Dijonnais ce dimanche avant de se quitter sur un match nul mérité.Oeil pour oeil, dent pour dent. Telles sont les règles pour cette baston entre deux formations aux dynamiques contraires. C'est d'abord la lanterne rouge qui esquive le premier coup grâce à Anthony Racioppi qui, pour sa première en Ligue 1, sort le penalty (mal tiré) de Opa Nguette (5). Mama Baldé se charge lui d'envoyer les Grenats dans les cordes en finalisant un joli mouvement mené par Chouiar et Assalé. Alors qu'ils assurent l'intérim suite à l'éviction de Stéphane Jobard, le duo Linarès-Coupet peut se rassurer sur l'état d'esprit de ses troupes.Mais les Messins ne se désagrègent pas : Papa Ndiaga Yade riposte en concluant du plat du pied un contre qu'il avait lui-même initié, alors qu'Alex Oukidja répond à son homologue en détournant à son tour un penalty (mal tiré) de Mounir Chouiar (30). Derrière, les occasions ne manquent pas. Pourtant, ni l'abnégation du meneur bourguignon, ni les coups de boule de John Boye et Mamadou Fofana, ni Moussa Konaté qui touche du bois, ni la reprise de Thierry Ambrose ne sauront faire pencher la balance. Les Lorrains auraient pu rafler la mise sans le sauvetage fou de Ecuele Manga devant Leya Iseka.Metz préserve sa série d'invincibilité, mais pourront regretter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com