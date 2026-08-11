Metz enregistre l'arrivée de trois nouveaux cracks de Génération Foot
Plus conventionnel que Téji Savanier. Comme à son habitude, le FC Metz continue de faire tourner sa filière sénégalaise avec l’arrivée d’Abdourahmane Mbodj. Meilleur buteur du championnat sénégalais avec 11 réalisations en 25 rencontres la saison dernière à seulement 18 ans , l’international U17 était suivi par plusieurs clubs européens, mais poursuivra finalement sa progression dans les pas de Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr ou encore Lamine Camara.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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