Metz égoutte Saint-Étienne

Au métier, les Lorrains délogent les Verts du top 10.

FC Metz 2-0 AS Saint-Étienne

Metz

Plouf !La tendance des quatre dernières journées s'est confirmée à Saint-Symphorien : Saint-Étienne, qui restait sur une série d'un nul et trois défaites et s'est déplacé avec une défense décimée, a coulé face une équipe de Metz qui surfe sur sa confiance du moment. Et c'est le magicien Farid Boulaya qui a concrétisé tout ça d'entrée, sur un coup franc direct; Jessy Moulin bouffant la craie après s'être fait trahi par son mur. Le premier but du genre pour les Grenats en Ligue 1 depuis celui de Yann Jouffre contre le PSG en avril 2017.Si Sainté est revenu à ses esprits en fin de première période, sonprend un nouveau coup de jeune au retour des vestiaires, puisque Marvin Tshibuabua (18 ans) remplace Retsos (22 ans) touché aux adducteurs. Convaincant défensivement, l'entrant est tout proche d'envoyer un coup de casque sous la barre d'Oukidja, alors que Khazri manque la mire sur coup franc. Mais les efforts stéphanois tombent à l'eau quand Nelson Sissoko est poussé à la faute par deux anciens Verts (Habib Maïga au centre, Vágner Dias dans le dos) et marque contre son camp.La place dans le top 10 est assurée par les Lorrains, qui en ont fini avec leur habitudes de concéder des points dans les dernières minutes, alors que les Verts plongent.