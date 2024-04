Metz chasse le fantôme des Lensois

Emmené par le génial Mikautadze, le FC Metz est allé chercher une victoire vitale dans sa lutte pour le maintien (2-1). Les Grenats recollent à Lorient, actuel barragiste, et obligent Lens à revoir sa copie, si celui-ci ne veut pas rater le train européen.

FC Metz 2-1 RC Lens

Buts : Mikautadze (34 e , 45 e +3) pour les Grenats // Sotoca (13 e , sp) pour les Sang & Or

On sait que les plus anciens supporters du FC Metz font encore des cauchemars du RC Lens, depuis que la bande à Daniel Leclercq était venue s’imposer sur cette même pelouse lors de la 30 e journée saison 1997-1998, prenant un avantage conséquent dans le futur titre de champions arraché à la différence de but au dépens des Grenats. Mais si la Horda Frenetik a revêtu dans un tifo chambreur sa combinaison de Ghostbusters , c’est surtout pour chasser le spectre de la descente, qui pend encore au nez d’une équipe qui n’en finissait plus de blêmir. Ce vendredi en levé de rideau de la 29 e journée, les compères de Matthieu Udol ont sauvé leur âme à défaut d’avoir déjà sauvé leur place en Ligue 1. En revanche, on n’a pas reconnu les Lensois, et avec cette prestation fantomatique, la course à l’Europe se complique.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com