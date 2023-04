Metz-Bordeaux : la dernière chance pour les Grenats ?

Sur une série de dix-sept matchs consécutifs sans défaite en Ligue 2, le FC Metz reçoit Bordeaux ce samedi dans un stade Saint-Symphorien qui connaîtra sa plus grosse affluence cette saison. Le moindre faux pas pourrait être fatal aux Grenats dans la course à la montée.

Il y a un an, presque jour pour jour, Bordeaux et Metz se retrouvaient déjà pour le compte d’une 31 e journée de championnat, à la petite différence qu’il s’agissait encore d’une rencontre de Ligue 1 et non de Ligue 2, où les deux équipes se tirent la bourre actuellement. Benoît Tavenot, en charge des Grenats ce jour-là, avait alors vu sa bande mener 0-1 au Matmut Atlantique avant de couler en seconde période et de s’incliner 3-1. Furieux, il avait lâché ceci après la partie : « Quand on joue le maintien, quand on joue sa vie sportive, il faut être un chien sur le ballon. Il ne faut pas se raconter d’histoire. La Ligue 1 ça se mérite, pour un club, pour une ville, pour les joueurs, pour un staff. Si on descend, il ne faut pas croire qu’on va la retrouver demain matin. » Demain matin non, mais 360 jours plus tard, voilà les Mosellans à nouveau ambitieux, invaincus depuis dix-sept matchs en Ligue 2, et avec une possibilité en or de croire à une remontée immédiate dans l’élite. Rien de très surprenant, finalement, pour un club qui s’est habitué à faire l’ascenseur, souvent trop juste pour la Ligue 1 mais trop grand pour les divisions en-dessous.

Exit le spectacle, vite des points !

Mais avant d’imaginer regoûter aux endiablés multiplex du dimanche après-midi, les Messins ont d’abord l’interdiction de commettre un faux pas ce samedi, lors de la réception à domicile d’une équipe bordelaise solide dauphine du Havre. Quatre points séparent les Grenats des Girondins, et à sept journées du terme, une défaite mettrait sans doute fin à tous les espoirs de László Bölöni. Le Roumain, qui a réussi à redresser la barre après un début d’exercice compliqué, s’est montré particulièrement tendu face aux journalistes ce jeudi, et a préféré mettre en avant le bilan comptable de son équipe plutôt que le contenu des rencontres.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com