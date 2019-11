Metropolitans-Nanterre : les supporters lancent le derby

Chaque été, quand le calendrier de Jeep Elite est communiqué, leur premier geste est de regarder la date du derby. Impossible pour Martin Casatejada, 46 ans, supporter des Metropolitans 92 devenu bénévole les soirs de match à domicile, et David Bonnet, même âge, président des Dunkers (association des supporters de Nanterre 92), de manquer ce rendez-vous. Pour eux, c'est le match de l'année.Le temps d'un échange, ils ont délaissé leur costume - Martin travaille dans les ressources humaines et David est conseiller à la commission des affaires sociales au Sénat - pour revêtir leur tenue de supporters.Que représente le derby ?DAVID BONNET. C'est le moment important de la saison. Ça ajoute du piquant. Je ne veux pas critiquer mais c'est le seul match de l'année où Cerdan (antre des Metropolitans 92) est remplie et festive.MARTIN CASATEJADA. C'est le rendez-vous de la saison. C'est une question de suprématie. Les deux villes sont proches géographiquement. Depuis les catégories U9 jusqu'aux vétérans, c'est le match qu'on ne veut pas perdre. C'est toujours très plaisant de gagner à Thorez (salle de Nanterre).DB. Ce derby sera particulier car Levallois est devant nous au classement (NDLR : 2e et 13e). Mais c'est le match idéal pour rebondir. On sera d'autant plus motivé que l'équipe a besoin de nous. On a été gâtés par les résultats ces dernières années mais ce n'est pas normal.La rivalité a-t-elle évolué ces dernières années ?DB. Les deux clubs ont de grandes ambitions, la ferveur augmente avec le temps. Cette rivalité est attisée sur les réseaux sociauxMC. Je me souviens d'une époque où je me faisais insulter quand j'accueillais, en tant que bénévole, les supporters nanterriens à Levallois. C'est un sentiment étrange.DB. C'est de plus en plus tendu. Il y a des insultes, des bras d'honneur... Je connais des gens, des familles, qui évitent de venir aux derbys à cause de cette ...