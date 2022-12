"Metro : this way !", les mascottes inattendues du Mondial au Qatar

À Doha, les agents chargés d'orienter les foules sont devenus en quelques jours les chouchous des visiteurs de ce Mondial, qui n'avaient pas d'autre choix que de les croiser. Un petit phénomène aussi sympathique que symptomatique de cet événement qui se cherche des repères.

Issa a deux minutes de répit. Deux minutes précieuses où, sur ce quai de la station Education City, il peut poser son mégaphone, respirer un coup et apprécier le silence. Posté sur un petit promontoire, il est le premier visage que les supporters croisent en sortant du métro, le premier qui leur indique de sa grosse main en mousse quelle direction suivre, à savoir cet escalator qui les mènera vers un autre de ses collègues, puis un autre, puis encore un autre et ainsi de suite jusqu'à leur place à l'intérieur du stade. Un pion dans ce gigantesque dispositif d'assistance (voire d'assistanat) mis en place par les organisateurs., assure ce Kenyan de 36 ans, qui, lui, ne connaît pas grand-chose de plus du Qatar, si ce ne sont ces souterrains et le chemin qui le mène jusqu'à son logement en périphérie.Un autre métro arrive, déversant une nouvelle fournée de fans français et tunisiens. Issa reprend alors son mégaphone, redresse son gros doigt blanc et reprend du service.En face, son public éphémère lui renvoie un sourire ou un pouce tendu. Tout le monde semble sur la bonne voie ? Il change alors de registre pour lancer unUne partie de la foule continue avec lui le chant., continue-t-il.De fait, cette armée de "gros doigts", chargées de drainer les flux de supporters, est devenue en quelques jours les mascottes officieuses de ce Mondial, faisant presque oublier la raie-fantôme La'eeb. Que ce soit sur les réseaux ou, les scènes où les fans jouent avec ces femmes et hommes-panneaux sont récurrentes. Certaines nationalités plus que d'autres.