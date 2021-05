Métro à Mexico: le président promet une "enquête approfondie" et indépendante

Vue aérienne de la voie de métro aérien qui a rompu le 4 mai 2021 à Mexico ( AFPAFP / PEDRO PARDO )

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a promis mardi une "enquête approfondie" et indépendante, sur l'accident du métro aérien à Mexico qui a fait au moins 23 morts après l'effondrement d'un pont sur une ligne ayant déjà connu des problèmes d'infrastructures et de fonctionnement.

"Il va y avoir une enquête approfondie, sans égard d'aucune sorte, pour chercher à connaître la vérité (...), à partir de laquelle la responsabilité sera établie", a déclaré M. Lopez Obrador en conférence de presse.

L'enquête a été confiée au parquet fédéral et à celui de la ville de Mexico, et recevra l'appui d'experts internationaux indépendants, a-t-il précisé.

La ligne 12 du métro de Mexico, où a eu lieu l'accident, a été construite puis inaugurée le 30 octobre 2012 sous le mandat du maire de l'époque Marcelo Ebrard (2006-2012).

Ce dernier est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du gouvernement mexicain et un étroit collaborateur de M. Lopez Obrador.

A la suite de l'accident, la presse locale a évoqué les polémiques qui avaient surgi au moment de la construction de cette ligne d'environ 25 km qui traverse le sud de la capitale, et ses problèmes récurrents de fonctionnement.

Les sauveteurs sur le site de l'accident d'un métro aérien le 4 mai 2021 à Mexico ( AFP / PEDRO PARDO )

La 12 est l'une des deux lignes du métro mexicain qui ne fonctionne pas sur pneumatiques à l'instar du métro parisien, mais sur voie ferrée traditionnelle.

Depuis le début des opérations, une usure des rails et des roues des trains a été détectée, qui avait forcé en mars 2014 le successeur de M. Ebrard à suspendre le service dans 12 stations. Une étude avait alors conclu à des problèmes de conception, d'exploitation et d'entretien des voies.

"Nous allons faire en sorte que l'enquête ait lieu rapidement", a déclaré le chef de l'Etat.

Des équipes de secours sur les lieux de l'effondrement d'un pont du métro aérien au passage d'une rame, le 3 mai 2021 à Mexico ( AFP / Pedro PARDO )

Marcelo Ebrard, présent à la conférence de presse, a évoqué un "jour triste pour tous". "Je me mets à l'entière disposition des autorités", a déclaré le ministre, considéré comme un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2024.

- "Qu'il vienne voir !" -

L'accident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 22H00 heure locale (03H00 GMT) près de la station Olivos, après l'effondrement du pont qui a fait plonger une rame du métro dans le vide.

Au moins 23 personnes ont été tuées et près de 70 blessées.

Des dizaines de pompiers et de sauveteurs tentaient toujours de dégager les blessés et les corps des passagers incarcérés dans un amas de métal, de gravats, de câbles et de rails déformés.

Tout le secteur a été bouclé par la police et par l'armée qui a dressé un périmètre de sécurité. Des grues sont entrées en action pour soulever les blocs de béton et de métal, et dégager ainsi d'éventuels survivants.

Carte de localisation de Mexico ( AFP / )

"Soudain, j'ai vu la structure qui se brisait", a raconté un témoin à la chaîne de télévision mexicaine Televisa.

"Moins d'une minute plus tard, tout est tombé et un nuage de poussière s'est formé", a ajouté ce témoin qui n'a pas été identifié.

"Lorsque la poussière s'est dissipée, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour aider. Le silence était terrible", a-t-il dit d'une voix brisée.

La rame de métro s'est littéralement brisée en deux dans la chute du pont en béton, selon une description d'un photographe de l'AFP.

Des pans entiers du pont jonchaient la route au-dessus de laquelle la structure était suspendue avant de s'effondrer pour des raisons encore inconnues.

Effondrement d'un pont du métro aérien au passage d'une rame, le 3 mai 2021 à Mexico ( AFP / PEDRO PARDO )

José Martinez, un ouvrier qui a l'habitude d'emprunter cette ligne, confie avoir été sauvé en raison de son retard. "A 15 minutes près j'y passais", a-t-il dit.

Des témoins ont fait entendre de virulentes critiques contre Marcelo Ebrard.

"Qu'il vienne ici voir ce qu'il nous a laissé. C'est lui le responsable", a hurlé une femme devant les caméras en proférant des accusations de corruption à son encontre.

Carte situant les principaux accidents de métro depuis 1975 ( AFP / )

Il s'agit du second accident de métro depuis le début de l'année. En janvier, un incendie avait endommagé les installations de contrôle du réseau, faisant un mort et 29 blessés.

En mars 2020, une collision entre deux rames avait fait un tué et 41 blessés.

Le métro de Mexico a été inauguré en 1969 et dessert la capitale. Le réseau de 200 km compte douze lignes et 195 stations. Il convoie environ 4,5 millions de passagers quotidiennement.

bur-jb/lpt