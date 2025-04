MeToo dans la culture: la commission d'enquête appelle à passer aux actes

La députée écologiste Sandrine Rousseau présente le 9 avril 2025 à Paris le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans la culture ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Après le constat accablant, l'appel aux "responsabilités": la commission d'enquête de l'Assemblée sur les violences sexuelles dans la culture a exhorté mercredi à passer à l'action pour freiner "la machine à broyer les talents", après avoir dévoilé ses 86 recommandations.

"Ce moment est la fin du premier acte, mais ce n'est pas la fin de la pièce. Ce moment est un moment où nous posons sur la table, nous mettons à l'agenda de notre société un certain nombre de propositions", a déclaré le rapporteur de la commission, le député centriste Erwan Balanant, en dévoilant son rapport lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Fruit de six mois d'auditions de quelque 350 personnalités, dont des stars du cinéma (Juliette Binoche, Jean Dujardin...), le volumineux rapport dresse le constat de violences "systémiques" et "endémiques" dans la culture. Il dessine un état des lieux sombre d'un secteur où le "culte absolu de l'auteur" autoriserait toutes les dérives.

"Les violences sont de toute nature: morales, sexistes, sexuelles, économiques aussi, physiques parfois", a énuméré la présidente de la commission d'enquête, Sandrine Rousseau, en présence notamment de l'actrice Judith Godrèche qui a été à l'initiative début 2024 de la mise en place de cette commission.

L'actrice Judith Godrèche le 9 avril 2025 à Paris, lors de la présentation du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans la culture ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Plus généralement, la députée écologiste a fustigé "l'omerta" et la "complaisance avec celles et ceux qui commettent les violences", tout en reconnaissant qu'il manquait encore une "photographie objectivable de la situation".

Pour tenter d'inverser la tendance, la commission appelle notamment à interdire la "sexualisation" des mineurs à l'écran, à réglementer les castings, le travail des enfants acteurs ou encore les scènes d'intimité dans les films.

L'instance souhaiterait également que les employeurs soient tenus de signaler à la justice des infractions et violences dont ils seraient témoins.

Ces questions relèvent à la fois de la filière culturelle, des pouvoirs publics mais aussi du législateur, a reconnu Erwan Balanant, appelant chacun "à prendre ses responsabilités" pour éviter le statu quo. Sans donner plus de précisions, lui-même a annoncé un travail collectif sur une prochaine proposition de loi.

- Maintenir l'élan -

Pour la ministre de la Culture Rachida Dati, qui a été auditionnée et "a suivi les travaux" de la commission, ces questions sont "une priorité" et la membre du gouvernement "n"a pas attendu ce rapport pour agir", a indiqué une source gouvernementale à l'AFP.

"Forcément, il va y avoir des échanges avec les parlementaires", a-t-on ajouté de même source, soulignant que "c'est aussi un sujet (à traiter, NDLR) pour les secteurs" pointés du doigt.

Sans attendre, Sandrine Rousseau a estimé qu'il y avait "urgence" à agir sur les castings, décrits dans le rapport comme "le lieu de tous les dangers". "Il y a quelque chose (qui relève du pouvoir) réglementaire qui consisterait à interdire les castings sauvages immédiatement", a-t-elle dit.

La députée a également profité de la conférence de presse pour appeler le Festival de Cannes à devenir le lieu de "renversement des mentalités" sur les violences sexuelles.

Le député centriste Erwan Balanant (à gauche), rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans la culture, et la députée écologiste Sandrine Rousseau (d.), présidente de cette commission, le 9 avril 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Vous avez une responsabilité en tant que lieu de pouvoir. Cette responsabilité, elle est de dire: nous vous entendons, nous vous croyons, nous vous accompagnerons, et nous ne voulons plus que ce monde-là soit structuré de cette manière", a-t-elle estimé, à la veille de l'annonce de la sélection officielle de la prochaine édition de ce festival (13-24 mai).

Le risque, selon la commission, est que l'élan créé finisse par retomber.

Selon Judith Godrèche, devenue fer de lance de #MeToo, il faut que ce travail "se traduise en loi, en législation, (...) ne soit pas rangé dans les bureaux de l'Assemblée nationale".

"Je ne veux pas que, dans cinq ans, il y ait une actrice célèbre comme Judith qui pousse un coup de gueule sur ce sujet", a averti Erwan Balanant.

"A chaque fois, la vague est retombée, a-t-il reconnu. Nous souhaitons aujourd'hui que ce mouvement s'amplifie et permette tout simplement à la société (...) d'en finir avec les inégalités femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles."