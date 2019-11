Météo : un froid hivernal arrive dès cette semaine

Le temps perturbé des dernières semaines va se prolonger la prochaine. Une dizaine de jours après le passage de la tempête Amélie, c'est non seulement un temps perturbé qui se dessine, mais aussi un temps hivernal avec des températures plutôt habituelles en janvier.La semaine qui vient va être marquée par une descente d'air froid en provenance du pôle Nord. Les effets de cette masse d'air commenceront à se faire particulièrement sentir à partir de mercredi et jeudi, comme le montre cette animation. L'air polaire maritime plonge de l'Arctique vers le Maghreb en passant par la France... Il va faire de plus en plus #froid sur nos régions tout au long de la semaine... pic.twitter.com/uPUgxQQUZB-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 10, 2019 Jusqu'à 5°C de moins que la moyenne. Le scénario le plus probable est celui de fortes perturbations et d'un temps froid pour la saison. Cette carte des températures fournie par Météo France montre l'état des prévisions pour jeudi après-midi. Météo France L'indice de confiance n'est cependant que de 3 sur une échelle de 5. Ces prévisions restent donc à affiner. Mais elles sont normalement plus fiables pour les températures que pour les précipitations, ce qui laisse peu de place au doute quant au niveau du mercure dans le thermomètre. Dans plusieurs régions, entre jeudi et samedi, la température maximale sera ainsi inférieure de plusieurs degrés à la température maximale moyenne d'un mois de janvier, qui est le plus froid de l'année. Ce tableau fourni par La chaîne météo montre qu'à Toulouse (Haute-Garonne) il pourrait faire 5°C de moins que la moyenne. De jeudi à samedi prochain, il fera plus #froid qu'en janvier (pour les températures maximales) sur toute la #France. Il faudra s'habiller chaudement ! pic.twitter.com/WfT2pkd5Nz-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 10, 2019 Risque de tempête, de crues et de fortes chutes de neige. La ...