Météo : pourquoi ces spectaculaires ciels roses se multiplient ?

Des couchers de soleils flamboyants en pagaille, des ciels rosés partagés sur twitter ou Snapchat, les derniers jours de 2019 ont été un festival pour les photographes amateurs qui ont levé bien haut l'objectif de leur téléphone. Cette épidémie de clichés aux couleurs tendres a provoqué commentaires poétiques « le ciel a revêtu son plus beau pyjama Rose, bleu, moutonneux comme une armée de fleurs » décrit ainsi Degringouline, ou des messages plus lassés « Dès que le ciel est rose, dans les cinq minutes qui suivent t'as 25 stories, faut arrêter à un moment » s'agace de son côté Yalex TM. Dernier coucher de soleil de 2019.Le ciel a revêtu son plus beau pyjamaRose et bleu moutonneuxComme une armée de fleurs2020 éclosera dans une nuit de douceur pic.twitter.com/zFO7QrOWQl-- Degringouline (@degringouline) December 31, 2019 A quoi doit-on ces ciels spectaculaires ? « D'abord à la météo, répond François Jobard prévisionniste pour Météo France. À Paris notamment trois journées de plein soleil qui se sont suivies de dimanche à mardi dernier, le ciel était donc dégagé à l'aube comme au crépuscule qui en hivers ont lieu à des horaires où beaucoup de Français sont dans la rue ». On est plusieurs à avoir pris cette photo. Pied à terre. pic.twitter.com/ChyJSxlXrL-- Yves Jaeglé (@yjaegle) December 31, 2019 En juin en effet quand l'aube survient vers 5h30 à Strasbourg, les passants sont plus rares à contempler ce qui est au-dessus de leur tête. La fin de l'année 2019 a aussi été marquée par l'absence de nuage ou presque sur tout le pays grâce à l'anticyclone baptisé Wiltrud par les services météo allemands qui s'est positionné sur l'Europe de la péninsule ibérique à l'Allemagne. En revanche, nuages et brouillard vont occulter les premiers crépuscules de janvier alors qu'on attend un temps maussade sur les trois quarts du pays. Il faudra attendre au moins jusqu'au week-end pour ...