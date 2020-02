Météo : le mercure va encore grimper

Des bourgeons en fleurs et les manteaux remisés au placard. Pour beaucoup, ces derniers jours ont des airs de printemps. Et pour cause, la France enregistre des températures exceptionnellement clémentes pour ce début d'année. Ce samedi, il a par exemple fait 17 °C à Toulouse. Et la situation devrait durer encore un peu.S'il est encore trop tôt pour comparer à février 2019, qui avait décroché tous les records de chaleur, décembre et janvier sont déjà considérés par Météo France comme les deuxièmes plus doux en France depuis 1900. Et les prochains jours devraient confirmer la tendance. « On est dans une configuration où des masses d'air doux arrivent, dans un flux d'ouest à sud ouest », explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.Conséquence, des températures en moyenne 5 à 7 °C au-dessus des normales de saison. À Strasbourg, au plus bas, on a enregistré onze degrés dans la nuit de vendredi à samedi. « Il faudra attendre 19 heures ce soir pour savoir si ce relevé est un record », précise le spécialiste.De forts risques d'avalanchesJusqu'à lundi, les températures vont en tout cas continuer à grimper. Dans le Sud-Ouest on attend 23 °C. « Et on devrait avoir une augmentation des températures lundi avec 20 °C à Lyon ou 15 à 16 °C à Paris », poursuit le prévisionniste. Si la chute sera ensuite vertigineuse, elle ne devrait pas durer.« On va ensuite retrouver des valeurs de saison à partir de mardi, à Paris on va avoir 9 °C, à Biarritz, autour de 13 °C. Ce refroidissement va durer quelques jours, et les températures vont repartir à la hausse ensuite », rassure Frédéric Nathan. L'assurance pour lui d'un « hiver globalement doux, avec soit des normales de saison, soit des relevés au-dessus ». LIRE AUSSI > 2019, une année (très) chaude de plusDoit-on s'en inquiéter ? « Ce qui est normal c'est que l'on vive des variations de températures. Avoir, par moments, des ...