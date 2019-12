Météo : l'hiver sera doux mais arrosé

Lundi matin, Stéphane a sorti son grattoir pour retirer le givre qui recouvrait le pare-brise de sa voiture en région parisienne. Cela faisait bien longtemps qu'il avait perdu l'habitude de le faire. Mais gare aux faux-semblants ! Car cette petite pellicule de gel n'augure pas forcément d'un hiver plus rigoureux que la moyenne. Bien au contraire. D'après les prévisions saisonnières de plusieurs organismes, le froid mordant que l'on connaît cette semaine ne devrait pas durer. Météo France estime même que, sur l'ensemble de la saison qui couvre les mois de décembre, janvier et février, le temps devrait être « plutôt doux et arrosé ».Pour parvenir à cette tendance, l'organisme s'appuie sur les modèles de prévisions allemand, italien, britannique et américain. « Le scénario assez robuste qui en ressort est que l'on devrait connaître un trimestre probablement doux au nord et à la tonalité très humide sur le quart nord-ouest du pays, explique le prévisionniste Emmanuel Demaël. Ce qui n'exclut pas que l'on connaisse à un moment donné dix à quinze jours de temps très froid et sec. » La Chaîne Météo fait le même pronostic d'un hiver pluvieux mais plutôt doux, les « températures s'annonçant globalement supérieures aux moyennes de saison ».« Rappelons que nous avons connu un été remarquablement chaud en France et que l'automne présente à ce jour encore des températures supérieures aux moyennes de saison », souligne la chaîne spécialisée. « Cela fait assez longtemps que les modèles vont plutôt dans le même sens pour cet hiver : à savoir des températures plus douces que la normale sur l'ensemble de l'Europe, confirme le prévisionniste Guillaume Séchet. Ces dernières années, les tendances saisonnières vont d'ailleurs plutôt vers la douceur que vers l'annonce de mois plus froids que la moyenne. »Pas terrible pour les stations de skiCe que craint ce spécialiste des ...