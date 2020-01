Météo : gros coup de pression (atmosphérique) sur la France !

Pluies diluviennes, températures caniculaires, rafales de vents extrêmes : quand un record météorologique tombe, il est rare qu'il passe inaperçu. Impossible pourtant que vous ayez ressenti directement celui qui a été atteint ce lundi dans plusieurs stations-météo de la moitié nord de la France : la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression exercée par l'air au sol, a atteint des sommets. Méconnue du grand public, ce phénomène est pourtant crucial en météorologie.Le beau et le mauvais temps - la grande question qui nous taraude tous, soyons honnêtes - sont en effet le produit d'une valse que dansent en permanence au-dessus de nos têtes les zones dites de basse pression - les dépressions- et des zones de haute pression - les anticyclones. Dans les premières, prédomine de l'air chaud et humide, plus léger, qui a tendance à monter. En rencontrant des masses plus fraîches, il « libère » sa chaleur et son humidité, donnant naissance aux nuages, aux orages, bref : au temps pourri. À l'inverse, dans les anticyclones, c'est de l'air froid et sec qui prédomine, il est plus lourd, descend et chasse le mauvais temps.Pas d'impact direct sur la santéEt c'est donc justement un anticyclone, positionné de manière assez originale dans le sud de l'Angleterre, qui a généré ces dernières heures une flambée de la pression atmosphérique. La carte des fronts dans l'océan atlantique, ce lundi à midi : les anticyclones sont représentés par la lettre A, les dépressions par la lettre D./Météo France « C'est un anticyclone thermique, typique en hiver même si ce niveau de pression est assez rare », confirme Frédéric Decker, prévisionniste à Météo News. En plusieurs points, sur les côtes normandes et dans les Hauts-de-France, la pression a atteint 1049 hPa (hectopascals), battant ainsi le précédent record homologué par Météo-France pour la période post-1050 : 1048.9 hPa enregistrés à ...