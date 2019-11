Météo : froid et neige ces prochains jours, l'hiver est bien là

À partir de dimanche, c'est vraiment l'hiver dans le Nord et le Nord-Est du pays. Un refroidissement de l'air confronté à une perturbation va provoquer des précipitations neigeuses.Dès la nuit de samedi à dimanche, de « faibles chutes de neige jusqu'en plaine » sont possibles sur les régions les plus au nord, prévient Météo France. Dans la journée, des averses de neige, souvent mélangée à de la pluie, sont attendues de l'Ouest de l'Ile-de-France à l'Alsace.Selon La chaîne météo, la neige ne tiendra pas au sol « en raison de températures faiblement positives ». « Des Ardennes à la Lorraine, une petite couche pourra se former, ce qui est normal début décembre. » Pluie et neige mêlées demain des collines du Perche à la région #parisienne à la Champagne, mais pas de tenue au sol à redouter en raison de températures faiblement positives. Des #Ardennes à la #Lorraine, une petite couche pourra se former, ce qui est normal début décembre. pic.twitter.com/XdDLNdsCBU-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 30, 2019Les températures vont continuer de descendre en début de semaine. Météo France anticipe « des gelées fréquentes en plaine, localement fortes (-5 °C) » à partir de mardi. Les températures maximales seront « probablement 2°C à 5°C sous les moyennes ».Cette carte permet de visualiser les températures de saison en décembre. A gauche se trouve la température minimale moyenne, à droite la température maximale moyenne. Il fera donc plus froid. Météo France À partir de mercredi, l'indice de confiance des prévisions n'est que de 2 sur 5. Mais les premières tendances font état de températures qui resteraient sous les moyennes de saison.Cette arrivée d'air froid ne peut cependant pas être assimilée à une vague de froid, son intensité n'étant pas assez prononcée. Elle coïncide en tout cas exactement avec le début de l'hiver météorologique le 1er décembre.L'hiver ...