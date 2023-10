Météo: épisode méditerranéen intense, les Alpes-Maritimes en vigilance rouge

Des grosses vagues se brisent sur côte proche de la Promenade des Anglais à Nice le 2 octobre 2020, alors que la tempête Alex atteint la Côte d'Azur ( AFP / Valery HACHE )

Un épisode méditerranéen intense est attendu vendredi sur le sud-est de la France, où les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pluie-inondation en raison du passage de la tempête Aline accompagnée de fortes pluies, selon Météo-France.

Cette vigilance rouge doit durer jusqu'à 10H00, précise l'établissement public. Les Alpes-Maritimes sont également en vigilance orange crues et vagues-submersion.

Les départements en vigilance orange sont: les Bouches-du-Rhône, le Var, la Corse-du-Sud, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et l'Ardèche.

De fortes rafales sont attendues, d'abord sur le pourtour du golfe du Lion, puis sur le quart sud-est avec parfois jusqu'à 100-120 km/h autour de la vallée du Rhône et un risque de phénomène tourbillonnaire sur la Côte d'Azur.

Cet épisode risque de s'accompagner encore de fortes rafales de sud en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec de fortes vagues sur le littoral de la PACA et de la Corse-du-Sud.

Progressivement l'après-midi, les pluies régresseront vers les frontières du nord et le relief de l'est, des conditions plus calmes reviendront sur le quart nord-est et sur le pourtour méditerranéen.

Le temps est également perturbé sur l'ouest du pays: avec des averses dès le matin sur la façade océanique, puis jusqu'à la région parisienne, le Centre et le Massif central.

Dans les départements côtiers de la Nouvelle-Aquitaine, les rafales atteindront 70 à localement 90 km/h dans l'intérieur, jusqu'à 100 à 120 km/h en bord de mer.

Les températures s'inscriront entre 9 et 14 degrés en général, entre 15 et 18 en bord de Méditerranée, davantage en Corse. En journée, elles atteindront 15 à 19 degrés, 19 à 23 en Occitanie et PACA et localement 26-28 en Corse.