Météo : des rafales de vent de 174 km/h au Cap Corse, du jamais-vu depuis 1999

Ça souffle très fort ! Alors que Météo France a placé ce vendredi 10 départements du sud du pays en alerte orange pour vents violents et inondations (Isère, Savoie, Ariège, Aveyron, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Haute-Garonne, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Tarn), des rafales records ont été enregistrées à midi au Cap Corse.La péninsule située au nord-est de l'île de Beauté a en effet été balayée à la mi-journée par des vents allant jusqu'à 174 km/h. Un peu plus tôt dans la journée, les vents avaient déjà soufflé très fort à Millau (Aveyron), avec des rafales à 143 km/h enregistrées.Du jamais-vu en France depuis la terrible tempête de décembre 1999, durant laquelle une pointe à 198 km/h avait même été observée sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime). Dans les terres, des rafales allant jusqu'à 173 km/h avaient aussi été enregistrées à Orly (Val-de-Marne). En 1999 la forêt du domaine du château de Versailles avait été partiellement arrachée par les vents. DR En cette fin d'année là, du 26 au 28 décembre, les tempêtes Lothar et Martin avaient soufflé très fort coup sur coup sur l'ensemble de l'Europe. Ces deux dépressions intenses avaient fait 140 morts et causé pour plus de 17 milliards d'euros de dégâts. En France, on a déploré 69 victimes et des régions ont été ravagées.Près de 200 km/h attendus en Corse20 ans plus tard, presque jour pour jour, le phénomène observé ce mardi est heureusement de moindre ampleur mais Météo France appelle tout de même à la plus grande prudence dans les zones concernées par cet épisode qui devrait durer jusqu'à samedi matin. Le prévisionniste redoute en effet dans les prochaines heures des rafales approchant les 180/200 km/h près des caps corses exposés. 174 km/h mesurés au Cap Corse vers midi153 km/h à l'île Rousse139 km/h à Cagnano, (Cap Corse)En #Corse, la #tempête va encore se renforcer d'ici ce soir. ...