Météo : 9 départements en vigilance orange pour neige, pluies ou vagues

La neige tombe et en abondance dans la vallée du Rhône. Dans son bulletin de 22 heures, Météo France maintient neuf départements en vigilance orange (niveau 3 sur une échelle de 4) en raison de la neige mais aussi de forts vents de secteur Sud sur le littoral.Les départements concernés. Les 9 départements en vigilance orange sont les suivants : Saône-et-Loire, Loire, Rhône, Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Var et Alpes-Maritimes.Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ne sont plus en vigilance orange pour inondations Tous les départements limitrophes sont en vigilance jaune (niveau 2 sur 4). Météo France Neige à basse altitude. Sept départements sont en vigilance orange en raison de la neige : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône et Saône-et-Loire. Il neige à toute altitude, excepté en plaine du nord Bresse et en plaine grenobloise. On relève plus de 10 cm autour de Valence, en Isère au col de Rossatière, 5 cm à Lyon et 7 cm sur le point haut de l'A48 (col de la Rossatière). Sur les hauteurs de l'Ardèche 40 cm dès 1 000 m. Côté Saône-et-Loire, la neige fait son apparition en plaine dans le secteur de Mâcon, sans tenue au sol pour l'instant, indique Météo France.« Cette nuit la perturbation va continuer de concerner l'ouest de Rhône-Alpes et la Saône-et-Loire. La limite de la neige va continuer de s'abaisser pour gagner la plaine de l'Ain en cours de nuit mais pas celle de Grenoble », selon l'institut de météorologie.Pourquoi de la neige alors qu'il ne gèle pas ? Dans certaines zones, l'arrivée de la neige peut surprendre car il n'y fait pas 0 °C ou moins. Les conditions de ce jeudi sont en fait propices à un phénomène dit d'isothermie, c'est-à-dire une chute brutale des températures. En quelques minutes, le thermomètre peut descendre de plusieurs degrés.Comme l'explique l'ingénieure-prévisionniste de Météo France Christelle Robert dans cette vidéo, deux conditions sont ...