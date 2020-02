Météo : 8 départements en vigilance orange "crue" ou "vent violent"

Appel à la prudence dans le nord-est de la France. Six départements, ceux des Ardennes, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et du Bas-Rhin sont placés, mardi 4 février, en vigilance orange "crue" par Météo-France. D'après l'organisme météorologique, des crues importantes sur de nombreux cours d'eau du nord-est sont en cours et vont probablement s'amplifier. Une vigilance orange "vent violent" est par ailleurs lancée sur la Corse (2A et 2B) pour de violentes rafales sur l'île de Beauté à partir de 6h mardi, en raison du passage de la tempête "Hervé".Dans le nord-est, Météo-France conseille de bien respecter les déviations mises en place sur les routes. Il est également déconseillé de se rendre en voiture ou à pied sur une voie immergées. Enfin, l'organisme appelle les habitants des zones habituellement inondables à se mettre en sécurité leurs biens et de rester vigilant quant aux différents signaux de montée des eaux. Lire aussi En Lorraine, les inondations menacent les villes minièresLa Corse face au vent"Un très fort courant d'ouest à nord-ouest va balayer les Alpes et la Corse en journée de mardi et générer la tempête 'Hervé'", précisait Météo France, lundi soir, placant alors l'île en alerte orange entre 6 heures et 20 heures. Selon l'organisme météorologique, en début de matinée mardi, de la Balagne (nord-ouest de l'île) à la région de Bastia (nord-est) et sur le relief central,...