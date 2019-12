Météo : 5 départements placés en vigilance orange

Météo-France a placé, jeudi 19 décembre, cinq départements en vigilance orange. La Charente-Maritime et les Landes sont toujours susceptibles d'être le théâtre d'inondations tandis que des vents violents menaceront le Rhône, la Loire et la Haute-Loire ce jeudi. « Au fil de la journée, le vent de sud va se renforcer sur le Massif central et finira par dépasser 80 à 90 km/h jusqu'en plaine et dans les basses vallées », indique l'institut météorologique, qui prévient que le vent pourrait redoubler de violence en fin de soirée « sur les plateaux de l'est de la Haute-Loire, le sud du département de la Loire et le sud du département du Rhône ».Le temps sera doux mais venteux dans le reste du pays, avec des pluies soutenues sur la Bretagne, modérées sur les Cévennes, selon les prévisions de Météo-France. Deux perturbations se succéderont sur l'Ouest, le matin et le soir, entrecoupées d'une accalmie l'après-midi. Elles donneront des pluies soutenues sur la Bretagne, voire assez fortes sur le sud Finistère et le Morbihan, des pluies plus modérées sur la Normandie et les Pays de la Loire.Des températures au-dessus des normalesQuelques pluies passagères déborderont en journée sur la Nouvelle-Aquitaine, le Centre, la région parisienne et les Hauts-de-France. Des plaines du Sud-Ouest au Massif central, aux Alpes et au Nord-Est, le temps sera plus calme et sec. Des plaques de grisaille se désagrégeront en cours de matinée, plus...