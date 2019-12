Météo : 5 départements placés en alerte orange inondations

Jeudi 12 décembre, Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange pour de fortes précipitations risquant d'engendrer des inondations et de fortes vagues. La vigilance est de mise en Gironde, dans les Landes, en Charente-Maritime, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées. L'événement devrait débuter à 16 heures et ne devrait pas se terminer avant samedi à 1 heure du matin.« Les précipitations sont durables depuis la nuit dernière sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest des Pyrénées. En ce milieu de matinée, les cumuls atteignent 30 à 50 mm sur une grande partie des Pyrénées-Atlantiques (56,2 mm à Saint-Étienne-de-Baïgorry) et 10 à 20 mm sur l'ouest des Hautes-Pyrénées. Les pluies les plus fortes sont à venir, intervenant avec le passage d'une nouvelle perturbation dans les prochaines heures », détaille Météo-France. Avant d'ajouter concernant l'évolution prévue : « L'intensification des pluies s'effectue en cours d'après-midi de ce jeudi sur le Sud-Ouest. Ces précipitations se poursuivent toute la journée de vendredi. Les cumuls les plus forts donnent alors entre 50 et 100 mm en plaine, jusqu'à 150 mm, voire localement plus en pointe sur le relief des Pyrénées. On n'attend pas de véritable accalmie avant samedi. Outre l'état des sols saturés, il faut prendre en compte la fonte nivale, constituant un facteur aggravant. »Concernant les vagues, elle précise que les vents de...