Météo : 4 départements du Sud-Est en vigilance orange pluie-inondation et orages

Il va énormément pleuvoir dans le Sud-Est de la France. Météo France place ce vendredi 4 départements en vigilance orange (niveau 3 sur 4) .Il s'agit d'un épisode méditerranéen. C'est un phénomène caractéristique de la Méditerranée, à l'automne, où de fortes précipitations et de violents orages surviennent sur une zone assez localisée pendant quelques heures.La Lozère, l'Ardèche, le Gard et le Var. L'alerte court à partir de 16 heures et ne prendra fin au mieux que samedi en soirée (21 heures). La Lozère, l'Ardèche, le Gard et le Var sont sous surveillance en raison des pluies et des inondations.Le Gard et le Var le sont également en raison des orages. De plus, comme depuis le week-end dernier, les Landes restent en alerte en raison de la crue de l'Adour qui cause des inondations. «La décrue est en cours. Les niveaux d'eau sont désormais en lente baisse», fait savoir Vigicrues, en charge du suivi du niveau des cours d'eau.Par ailleurs, un vaste partie des départements du Sud et du Sud-Est du pays sont en vigilance jaune (niveau 2 sur 4) en raison de différents risques météorologiques : pluie, inondation, orages, vent, avalanches. La prudence est également recommandée dans ces zones.Enfin, le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault sont en vigilance jaune en raison du risque de vagues submersives. Météo France Jusqu'à deux mois de pluie en quelques heures. «Le vent de secteur Sud à Sud-Est va se renforcer et faire remonter de l'air plus doux et humide de Méditerranée. Après une accalmie, les pluies vont s'intensifier en cours d'après-midi sur le relief cévenol. Sur le Var et la plaine gardoise, l'intensification se fera en soirée avec un caractère orageux», détaille Météo France.Sur l'ensemble de l'épisode, «200 mm à 300 mm de pluie», soit jusqu'à 300 litres par mètre carré, «sont attendus sur le relief cévenol avec des intensités de l'ordre de 10 mm à 20 mm ...