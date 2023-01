Météo: 26 départements en vigilance orange, principalement à cause de vents "forts"

Météo-France a placé lundi 26 départements en vigilance orange, dont 23 pour vents "forts" ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Météo-France a placé lundi 26 départements en vigilance orange, dont 23 pour vents "forts", deux (le Cantal et la Lozère) pour neige-verglas et un (Corse-du-Sud) pour crus.

Les départements touchés par les vents sont: l'Aube, le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Manche, la Marne, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Quelque 158 km/h de vent ont été relevés à la pointe du Raz dans le Finistère, ainsi que 148 km/h sur l'île de Groix (Morbihan), 145 km/h à Barneville (Manche), 135 km/h à Ouessant (Finistère), 125 km/h à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 122 km/h à La Hague (Manche), a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin lundi matin.

L'épisode venteux circulera jusqu'en début d'après-midi de la Normandie vers le sud de l'Ile-de-France et le nord du Centre-Val-de-Loire puis l'extrême ouest des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté.

Les rafales les plus fortes seront observées sur l'ouest de la Normandie, avec jusqu'à 120/140 km/h sur les côtes, et 100 à 110 km/h à l'intérieur, parfois plus, selon Météo-France.

En outre, le Cantal et la Lozère ont été placés en vigilance orange pour des chutes de neige tenant au sol à partir de 600 à 800 m d'altitude.

La neige tombera en quantité et à basse altitude sur la plupart des massifs, en particulier le sud du Massif Central où les chutes de neige ont déjà commencé, et sur les Alpes dès 600 à 800 m, de 1.000 à 1.200 m sur les Pyrénées, et 500 m sur les Vosges et le Jura.

Dans le nord-est, de la neige est également attendue sur les premiers plateaux dès 300 à 400 m.

Météo-France a placé lundi 26 départements en vigilance orange, dont 23 pour vents "forts" ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Enfin la Corse-du-Sud a été placée en vigilance orange "vagues-submersion" pour la journée de mardi.

Les températures continuent de baisser avec 1 à 5 degrés de minimales en général amenant le retour de faibles gelées près des massifs.