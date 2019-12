Météo : 23 départements en vigilance orange

Météo-France a placé, vendredi 20 décembre, 23 départements en vigilance orange pour pluies-inondations ou vents violents. Après l'Irlande, l'ouest de l'Espagne et le Portugal, la tempête Elsa a frappé le département des Pyrénées-Atlantiques. Des vents allant jusqu'à 207 km/h ont été enregistrés à Iraty (1 427 mètres d'altitude), a précisé l'organisme de surveillance météo, qui a toutefois levé l'alerte orange sur ce département à 6 heures.Dans les Pyrénées, le vent du sud s'est intensifié dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à atteindre localement 120/150 km/h en rafales, entre le Massif central, Rhône-Alpes et la Bourgogne. Plusieurs stations de ski des Pyrénées, qui avaient annoncé fermer leurs domaines vendredi, devraient pour la plupart pouvoir rouvrir pour le week-end, a également souligné Anaïs Aguillon, responsable communication du groupe N'Py, qui rassemble huit stations des Pyrénées.La Corse sous surveillanceDans le Centre-Est, la tempête devrait souffler violemment jusqu'en matinée. Les rafales sont de l'ordre de 90 à 110 km/h en plaine, voire localement de 120 km/h par déferlement sur le Stéphanois, la vallée du Gier et le Sud lyonnais, précise encore Météo-France. Sur le relief exposé, on atteint les 120 à 140 km/h. À noter que ce violent vent du sud s'accompagne (ou sera suivi) de pluies parfois soutenues.Ces très forts vents accompagneront le passage d'une perturbation active, d'ouest en...