Météo : 16 départements placés en alerte orange inondations

Météo-France étend considérablement la zone concernée par l'alerte orange. Vendredi matin, on compte 16 départements concernés par cette alerte. Météo-France met en garde contre de fortes précipitations risquant d'engendrer des inondations et de fortes vagues. Les nouveaux départements concernés par la vigilance sont la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Météo-France maintient aussi le suivi pour : Ariège, Aveyron, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. L'événement ne devrait pas se terminer avant samedi à 6 heures du matin.Il s'agit d'une vigilance vent violent, inondation, pluie-inondation et vagues-submersion. Météo-France évoque des vents de 130 km/h enregistés au phare des Baleines, situé à la pointe ouest de l'île de Ré, ou de 122 km/h en Dordogne à Saint-Martial-Viveyrols. « Ces vents forts vont continuer à balayer le Sud-Ouest ce matin », fait savoir l'agence, qui prévoyait des vents pouvant aller jusqu'à 150 km/h sur la Corse ce vendredi, en montagne ainsi que près des caps.Les pluies les plus fortes sont à venir« Les précipitations sont durables depuis la nuit dernière sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest des Pyrénées. En ce milieu de matinée, les cumuls atteignent 30 à 50 mm sur une grande partie des Pyrénées-Atlantiques (56,2 mm à Saint-Étienne-de-Baïgorry) et 10 à 20 mm sur...