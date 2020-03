Météo : 15 départements placés en vigilance orange « vent violent »

Météo-France a placé dimanche 1er mars au matin 15 départements en vigilance orange « vent violent ». Il s'agit des départements de l'Allier, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Côte-d'Or, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Saône-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de l'Yonne.« Le vent va brusquement se renforcer au passage de la dépression Léon pour atteindre des valeurs de 100 à 110 km/h pendant quelques heures. Il pourrait dépasser 120 km/h sur les côtes de Vendée et de Charente-Maritime. Ces rafales vont progressivement concerner le Poitou puis le Centre, le nord du Massif central, et enfin la Bourgogne avec des rafales de l'ordre de 95 à 105 km/h dans l'après-midi », indique l'organisme de prévisions. Météo-France précise que de fortes pluies localement orageuses pourront donner lieu à des cumuls importants à la mi-journée. Outre les 15 départements en orange, tous les autres, hormis ceux de l'arc méditerranéen, sont d'ailleurs « placés en vigilance jaune [le niveau en dessous, NDLR] orage et pluie ».Sur le sud du pays, le vent sera moins fort, excepté sur la Corse où les rafales atteindront les 90/100 km/h. Des averses de neige tomberont ponctuellement sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées au-dessus de 1 200 à 1 400 mètres d'altitude, un peu plus bas en soirée. Le matin, les températures iront...