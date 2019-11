Météo : 11 départements en vigilance orange pour neige, orages, pluies ou vagues

Les conditions météorologiques sont mauvaises, voire très mauvaises ce jeudi dans tout le Sud-Est de la France. Météo France place 11 départements en vigilance orange (niveau 3 sur une échelle de 4) en raison de la neige, de la pluie, des orages et des vagues jusqu'à vendredi matin.Les départements concernés. Les 11 départements en vigilance orange sont les suivants : Saône-et-Loire, Loire, Rhône, Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes.Tous les départements limitrophes sont en vigilance jaune (niveau 2 sur 4). Météo France Neige à basse altitude. Sept départements sont en vigilance orange en raison de la neige : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône et Saône-et-Loire. Des chutes de neige sont en cours depuis l'aube ce jeudi à l'ouest de cette zone. Le phénomène s'accentue à partir du milieu de journée.«La neige descendra jusqu'en plaine sur les départements de la Loire et de la moyenne vallée du Rhône. Les quantités de neige sur ces secteurs pourront être très importantes», annonce Météo France. La tenue au sol sera variable allant de «quelques centimètres à 20 cm». «Sur les premières hauteurs, à partir de 300 m la couche de neige pourra atteindre 20 cm à 30 cm, voire localement plus.»«En Saône-et-Loire, l'épisode de neige débutera en soirée. Dans la nuit, environ 5 cm sont attendus dans le sud du département», selon l'organisme météorologique.Pourquoi de la neige alors qu'il ne gèle pas ? Dans certaines zones, l'arrivée de la neige peut surprendre car il n'y fait pas 0°C ou moins. Les conditions de ce jeudi sont en fait propices à un phénomène dit d'isothermie, c'est-à-dire une chute brutale des températures. En quelques minutes, le thermomètre peut descendre de plusieurs degrés.Comme l'explique l'ingénieure-prévisionniste de Météo France Christelle Robert dans cette vidéo, deux conditions sont nécessaires pour que ...