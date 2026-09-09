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2 commentaires

  • 17:58

    er bien tant mieux si le fact-checking disparaît. Nous avons vu les abus gouvernementaux sur le caux vide. C'était plus de la propagande, voir de la pub pour un produit. Pub payée avec les deniers publics.

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