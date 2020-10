Mesut Özil, chronique d'une chute annoncée

La nouvelle est tombée ce mardi : Mesut Özil ne fait pas partie de la liste d'Arsenal pour disputer la Premier League, au moins jusqu'au mois de janvier. Un nouveau camouflet pour celui qui n'a pas non plus été inscrit par Mikel Arteta pour disputer la Ligue Europa. La descente aux enfers se poursuit pour l'Allemand qui a vu son statut s'effriter progressivement dans le nord de Londres depuis le départ d'Arsène Wenger à l'été 2018.

15 mai 2016, Emirates Stadium. Pour la dernière journée de Premier League, lesd'Arsène Wenger accueillent Aston Villa pour valider leur place de dauphin de Leicester par une large victoire (4-0). À un quart d'heure du terme, Mesut Özil s'infiltre sur la gauche de la surface et centre à ras de terre pour le deuxième but du soir d'Olivier Giroud. La dix-neuvièmede l'Allemand - à une longueur du record de Thierry Henry, deuxième total de l'histoire de la Premier League à l'époque - au terme de sa meilleure saison londonienne, trois ans après son transfert depuis le Real Madrid. Un rayonnement que le meneur de jeu, prolongé à prix d'or en janvier 2018, a progressivement perdu depuis dans le jeu d'une équipe d'Arsenal incapable de s'immiscer à nouveau parmi les gros bras du championnat britannique. Et ce, malgré le passage à son chevet d'Unai Emery, Freddie Ljungberg et désormais Mikel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com