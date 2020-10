Mesures économiques contre le couvre-feu : "L'argent magique, ça n'existe pas", s'agace Rachida Dati

La maire Les Républicains du VIIe arrondissement de Paris a dénoncé vendredi matin sur Franceinfo "l'improvisation la plus totale" du gouvernement pour faire face à la deuxième vague de Covid-19.

Rachida Dati le 29 août 2020 à La Baule. ( AFP / LOIC VENANCE )

Face à la deuxième vague du Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 22 octobre un élargissement du couvre-feu, qui concernera désormais 54 départements et la Polynésie, soit au total 46 millions de Français . Il a aussi indiqué que les mesures de soutien économique décidées pour les métropoles déjà sous couvre-feu (fonds de solidarité, exonérations de cotisations et chômage partiel) seraient étendues à tous les territoires concernés.

Alors que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait évalué le coût de ces soutiens à environ 1 milliard d'euros avec les premières restrictions, il a indiqué vendredi matin sur Europe 1 qu'"aujourd'hui, si on prend les 56 départements pour six semaines de couvre-feu, nous avons un coût global d'un peu plus de 2 milliards d'euros" . Une stratégie jugée trop coûteuse par Rachida Dati à cause de l'impréparation du gouvernement. "L'argent magique, ça n'existe pas !", a-t-elle fustigé vendredi matin sur Franceinfo .

"Aujourd'hui, on est dans l'improvisation la plus totale", a dénoncé l'ancienne ministre de la Justice. "Et finalement, les décisions qui sont prises, c'est 'ouverture, fermeture et carnet de chèques'" , a-t-elle déploré. "C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a maintenant de l'argent magique. Vous avez vu le montant des dettes ?", a-t-elle insisté.

"On attend l'élection présidentielle pour présenter la facture après ? C'est irresponsable", a encore regretté la maire Les Républicains du VIIe arrondissement de Paris. Ce sont "les Français qui vont payer à la fin. D'ailleurs, ils le payent déjà très cher. Regardez la perspective de plans sociaux. Franchement, les Français le payent déjà très cher aujourd'hui", a-t-elle poursuivi.