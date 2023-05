Messi, tout a un prix

Si Lionel Messi quittera le PSG de façon certaine en fin de la saison, la suite de son histoire devrait s’écrire du côté de l’Arabie saoudite selon l’AFP. Avec, à la clé, un dernier contrat qui pourrait mettre sa famille à l’abri sur les dix prochaines générations. Tant pis pour Barcelone, tant pis pour Rosario, tant pis pour le football.

Le réveil pour les Footix qui habitent au Havre et aux quatre coins de la Seine-Maritime était particulièrement difficile, ce mardi 9 mai. La veille, pourtant, les Ciel et Marine de Pep Elsner ont écrasé Rodez (1-0) au stade Océane et fait un grand pas vers un retour en Ligue 1, quinze ans après. Oui mais voilà, il faut croire qu’un immense shot de bonheur s’accompagne toujours d’un arrière-goût amer : l’an prochain, Lionel Messi ne verra pas Le Havre avec le maillot du Paris Saint-Germain. Annoncé par l’AFP, tempéré par L’Équipe ou encore RMC, démenti par l’entourage de la Pulga , le prochain épisode de la saga footballistique de Leo Messi devrait bien s’écrire au cœur du Royaume saoudien l’an prochain. Pas vraiment la sortie la plus sexy et espérée par les amoureux du foot, hormis les fans et rivaux du club d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo.

⚽La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie saoudite la saison prochaine, a affirmé à l’#AFP une source saoudienne proche des négociations, qualifiant le contrat d' »énorme » 1/2 pic.twitter.com/ncLb21IXUW…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com