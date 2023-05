information fournie par So Foot • 03/05/2023 à 08:10

Messi suspendu deux semaines par le Paris Saint-Germain

« Action, réaction. »

Resté quoi lors du départ non autorisé de Lionel Messi en Arabie saoudite pour une opération marketing, le Paris Saint-Germain a finalement pris son courage à deux mains et décidé de sanctionner La Pulga en le suspendant deux semaines (d’activité et donc de son salaire). C’est en tout cas ce que laissait entendre RMC Sport lundi soir, alors que France Bleu avance que c’est le directeur sportif Luis Campos qui lui a annoncé cette mise à l’écart.…

MR pour SOFOOT.com