Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Messi, « se quieda » (il reste) Reuters • 04/09/2020 à 19:42









Messi, « se quieda » (il reste) par Adonis Vesin (iDalgo) À contre-coeur. Lionel Messi reste finalement au Barça pour la dernière année de son contrat, qui le lie au club catalan jusqu'en juin 2021. L'Argentin avait déclaré, après l'humiliation reçue contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions (2-8), qu'il souhaitait quitter Barcelone. À 18 h, l'attaquant a taclé à plusieurs reprises le président Josep Maria Bartomeu : « J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole. » Messi reste à Barcelone seulement parce que sa clause de 700 millions d'euros ne peut pas être levée, que ce soit par Manchester City ou un autre club européen. De plus, il ne veut pas aller en justice contre son club. Lionel Messi sera donc blaugrana une ultime saison. Reste à découvrir avec quelle motivation...

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.