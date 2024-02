Messi se justifie sur son absence lors d’un match amical à Hong Kong

Enfin.

Après avoir provoqué une affaire d’État et la furie des fans hongkongais début février pour être resté sur le banc lors d’un match amical entre l’Inter Miami et une sélection All Stars de Hong Kong, Lionel Messi a pris la parole dans une vidéo publiée sur le réseau social chinois Weibo pour justifier son absence : « Comme tout le monde le sait, je veux toujours jouer et être présent à chaque match. J’ai entendu que je n’avais pas voulu jouer pour des raisons politiques, mais si tel avait été le cas, je n’aurais pas fait le déplacement à Hong Kong », a assuré la Pulga .…

