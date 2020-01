Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Messi sauve le Barça Reuters • 19/01/2020 à 23:35









Messi sauve le Barça par Samuel Martin (iDalgo) Sans être souverain, le FC Barcelone a empoché difficilement la victoire au Camp Nou face à Grenade pour le dernier match de la 20e journée de Liga (1-0). Comme souvent quand ça ne marche pas, les Blaugrana s'en remettent à leur génie argentin Lionel Messi. Le ballon d'or 2019 s'est une nouvelle fois montré décisif en délivrant les siens (78') pour la première de Quique Setién sur le banc catalan. Peu avant ce but, le club andalou de Maxime Gonalons s'était retrouvé à dix après l'expulsion de German Sanchez (69e). Au classement, ce succès permet au Barça de retrouver sa place de leader en repassant devant le Real Madrid à la différence de buts alors que les visiteurs stagnent à la 10e place de ce championnat.

