Messi sanctionné, Paris libéré ?

Le PSG a décidé de sanctionner Lionel Messi pour son aller-retour dans le Golfe, dans le cadre de son contrat de représentation avec l'office du tourisme saoudien. Une décision qui sonne malgré tout davantage comme un énième aveu d'impuissance du club et un coup de com empreint d'hypocrisie. Le pire reste que personne n'est dupe.

Après l’humiliante défaite contre Lorient de dimanche soir (1-3), l’international argentin avait donc sauté dans un jet privé afin d’honorer son profitable contrat de représentation avec l’Arabie saoudite. Il n’a d’ailleurs certainement pas agi avec autant de légèreté pour exprimer un quelconque mépris pour « l »institution » (dont il n’a certainement jamais perçu l’existence sinon lors de la signature de son chèque). Lionel Messi a simplement fonctionné par habitude, celle des passe-droits et du sentiment d’impunité qui habitent, grâce à la mansuétude de la direction et du staff, les stars, et pas qu’elles, du PSG. Il sait, lui et son entourage, qu’il n’a pas été recruté dans la capitale en tant que joueur de foot, mais afin de vendre des maillots et augmenter le nombre des followers sur les réseaux sociaux de son employeur. Il n’y avait certainement rien d’irrespectueux (il aurait fallu un respect préalable au départ dans ce cas) ni de cavalier, simplement le besoin de tenir tous ses engagements. Le PSG n’incarne certainement pas à ses yeux un patron de nature ni de priorité supérieures, en matière de relation salariale, à l’office du tourisme saoudien.

Une popularité au plus bas auprès des ultras

Seulement cette fois-ci, le PSG a saisi l’occasion pour effectuer une de ses petites opérations de com dont il a le secret pour tenter de redorer son image et rassurer les supporters alors que la saison se termine en bérézina. Le natif de Rosario se retrouve donc suspendu deux semaines (matchs et entraînements, de quoi sûrement le rendre profondément malheureux…), et ses émoluments ne lui seront pas versés (il devrait boucler le mois néanmoins). On se demande si quelqu’un, au sein de QSI, dans les bureaux administratifs ou encore autour de l’entraîneur Christophe Galtier, songe une demi-seconde que cette sanction puisse satisfaire ou tromper qui que ce soit. Le non-renouvellement de Lionel Messi était finalement acté. Sa popularité s’avérait au plus bas auprès des ultras, et des fans plus largement, qui auraient surtout aimé profiter sur le terrain du Parc des Princes du talent qu’il prodigue e

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com