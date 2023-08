information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 09:19

Messi remporte déjà un trophée avec l’Inter Miami

Et de 44 !

L’Inter Miami de Lionel Messi a remporté la Leagues Cup (compétition organisée entre équipe de MLS et mexicains) en venant à bout de Nashville dans la nuit de samedi à dimanche (1-1, 10-9 aux tab). Et pour ne pas interrompre sa série folle, le septuple Ballon d’Or a ouvert le score pour les siens en première période en y mettant une nouvelle fois les formes, avant que Fafa Picault n’égalise après la pause. La séance de tirs aux buts s’est finalement décidée lors des face à face entre les deux gardiens : Drake Callender a marqué son tir au but pour Miami puis arrêté celui d’Elliott Panicco, dernier rempart de Nashville.…

TB pour SOFOOT.com