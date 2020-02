Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Messi porte le Barça Reuters • 09/02/2020 à 23:09









Messi porte le Barça par Victor Gatinel (iDalgo) Dans la douleur, le FC Barcelone a dominé le Betis Séville (3-2) en clôture de la 23e journée de Liga. Dans un stade Benito Villamarín chauffé à blanc, Canales ouvre le score sur penalty suite à une faute de main de Lenglet (6e). Mais comme souvent cette saison, Messi va tirer son équipe e ce mauvais pas. L'Argentin délivre une première passe décisive pour De Jong (9e) avant de récidiver pour Busquets en fin de première période (45+3) alors que les Andalous menaient 2-1 après le but de Fekir (26e). Au retour des vestiaires, le sextuple ballon d'or adresse une nouvelle offrande sur la tête de Lenglet (72e). Dans une fin de rencontre marquée par les fautes, le défenseur français écope d'un carton rouge, tout comme Fekir. Ce succès permet aux Barcelonais de rester 2e du classement à 3 points du Real Madrid, vainqueur plus tôt dans la journée d'Osasuna (4-1).

