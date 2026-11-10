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Messi dans le XI de l'année de la FIFPRO
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 08:52

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Messi dans le XI de l'année de la FIFPRO

Messi dans le XI de l'année de la FIFPRO

Une équipe à finir un match à 8-7. En cette fin d’année, les récompenses individuelles pleuvent et, cette fois-ci, c’est au tour de la FIFPRO de dévoiler son onze de l’année. Dedans, on retrouve une équipe très équilibrée en 3-4-4.

Dans les buts, David Raya, vice-champion d’Europe avec Arsenal et champion du monde avec l’Espagne. Pour l’accompagner en défense, deux joueurs du PSG, Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui sont aux côtés du fraîchement élu nouveau Golden Boy, Pau Cubarsí. Pas sûr que la défense tienne la route.…

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