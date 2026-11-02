Messi continue de marcher sur l'eau en MLS

Un nouveau récital. L’Inter Miami a frappé fort cette nuit en renversant New England Revolution sur sa pelouse (1-2). Une victoire due en grande partie à Lionel Messi, qui a encore une fois régalé ses partenaires . Si les Floridiens étaient menés après l’ouverture du score de Daniel Gazdag (1-0, 53 e ), les hommes de Javier Mascherano ont de nouveau pu compter sur la Pulga , auteur d’une passe décisive de la tête pour Germán Berterame , qui a égalisé d’une belle reprise de volée (1-1, 69 e ).

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TM pour SOFOOT.com