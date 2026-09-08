 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Messi bientôt investisseur en deuxième division espagnole ?
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 22:11
Ajouter Boursorama à vos sources

Messi bientôt investisseur en deuxième division espagnole ?

Messi bientôt investisseur en deuxième division espagnole ?

Il rentre dans Eldense. Non loin d’Alicante, un petit séisme est en train de secouer le football espagnol : selon plusieurs médias ibériques, Lionel Messi a conclu un accord pour acheter le club d’Eldense , pensionnaire de deuxième division espagnole. Le club, récemment promu en Liga 2, est basé dans la petite ville d’Elda. Marca précise que Messi projetterait de revenir vivre en Catalogne une fois sa carrière terminée.

Reste à Leo Messi d’officialiser l’info, une fois les dernières formalités juridiques admises. La somme de douze millions d’euros est évoquée, sans que l’on sache le montant exact du futur virement de Messi. En avril dernier, la mégastar argentine avait déjà acquis des parts de Cornellá, pensionnaire de cinquième division espagnole.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un doublé de Haaland lance le Manchester City de Maresca
    Un doublé de Haaland lance le Manchester City de Maresca
    information fournie par So Foot 08.09.2026 22:58 

    FC Porto 0-2 Manchester City Buts : Haaland (47 e et 90 e +1) pour les Anglais Plus d’infos à suivre… … UL pour SOFOOT.com

  • Dortmund affiche une meilleure teinte que Villarreal
    Dortmund affiche une meilleure teinte que Villarreal
    information fournie par So Foot 08.09.2026 22:57 

    Dortmund 3-1 Villarreal Buts : Renato Veiga (c.s.c., 54 e ) et Guirassy (80 e et s.p., 85 e ) pour les Allemands // Mouriño (66 e ) pour les Espagnols Le Jaunico est pour Dortmund. Rien à voir avec l’édile de Saint-Étienne (Régis Juanico), non : Dortmund a simplement ... Lire la suite

  • Lille se saborde contre le Betis
    Lille se saborde contre le Betis
    information fournie par So Foot 08.09.2026 22:55 

    Lille avait pris l'avantage deux fois pour son retour en Ligue des champions, mais tout s'est effondré en moins de dix minutes au retour des vestiaires. Ethan Mbappé a vu rouge et le Betis a renversé la table à Pierre-Mauroy (2-3). Faux départ pour le LOSC. Lille ... Lire la suite

  • Le Real Madrid croque les boulettes de l'Inter
    Le Real Madrid croque les boulettes de l'Inter
    information fournie par So Foot 08.09.2026 22:55 

    Deux boulettes, et un gros stress final. Grâce aux errements défensifs du pourtant si solide Inter Milan, José Mourinho a retrouvé son ancien club par une victoire (2-1). Real Madrid 2-1 Inter Milan Buts : Mbappé (14 e ) et Valverde (23 e ) pour les Espagnols // ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank