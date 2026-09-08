Messi bientôt investisseur en deuxième division espagnole ?

Il rentre dans Eldense. Non loin d’Alicante, un petit séisme est en train de secouer le football espagnol : selon plusieurs médias ibériques, Lionel Messi a conclu un accord pour acheter le club d’Eldense , pensionnaire de deuxième division espagnole. Le club, récemment promu en Liga 2, est basé dans la petite ville d’Elda. Marca précise que Messi projetterait de revenir vivre en Catalogne une fois sa carrière terminée.

Reste à Leo Messi d’officialiser l’info, une fois les dernières formalités juridiques admises. La somme de douze millions d’euros est évoquée, sans que l’on sache le montant exact du futur virement de Messi. En avril dernier, la mégastar argentine avait déjà acquis des parts de Cornellá, pensionnaire de cinquième division espagnole.…

UL pour SOFOOT.com