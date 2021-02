Messi a-t-il vraiment provoqué la crise financière du Barça ?

Cela a été la révélation de la presse espagnole : le sextuple lauréat du Ballon d'or, Lionel Messi, aurait perçu l'équivalent de 555 millions d'euros brut entre 2017 et 2021 au FC Barcelone. Un demi-milliard qui aurait creusé la dette du club catalan et provoqué un risque de faillite. Vraiment ?

Messi rapporte beaucoup

555 millions 237 mille 619 euros, voilà le contrat monstrueux et gargantuesque signé par Lionel Messi au FC Barcelone en 2017. Net d'impôt et en intégrant les différentes primes et droits à l'image, cela reviendrait à plus de 75 millions d'euros par an depuis quatre ans pour le fantasque Argentin. Ses concurrents Cristiano Ronaldo, Neymar et Mbappé se retrouvent très loin derrière, entre 40 et 17 millions d'euros par an. C'est le jour et la nuit dans ce marché des superstars, Messi a littéralement tué leet a intégré la cour des très grands quasi-milliardaires en seulement quatre ans.Or, pour certains, ce contrat, qui garantissait aussi une prime à la signature de plus de 115 millions d'euros et une généreuse prime de fidélité de 66 millions, a provoqué la fuite en avant comptable du club, empêtré dans une dangereuse accumulation de dettes depuis quelques saisons. Rendue publique la semaine dernière, elle aurait atteint la somme totale de 1 milliard 173 millions d'euros dont, plus inquiétant, 730 millions d'euros à rembourser à court terme. Alors le multimillionnaire Messi, responsable de la future faillite de son FC Barcelone ? Ce n'est pas aussi simple que ça.Oui, à première vue,coûte cher, très cher. Ses 138 millions d'euros à débourser par an plombent les finances du club et participent à un écoulement des dépenses. Néanmoins, sa présence assure aussi d'importantes rentrées financières dans le domaine du marketing, du merchandising et du sponsoring. Idem, au niveau de la billetterie et de la visibilité du club, Messi joueur du Barça garantit recettes et liquidités. Selon la presse espagnole, sa seule présence rapporterait entre 200 et 250 millions d'euros par an au club.D'ailleurs, entre 2017, date de la signature du pharamineux contrat, et 2019, les gains du Barça ont augmenté de 30%, selon le rapport Football Money League du cabinet d'audit Deloitte, soit bien plus que lors des périodes précédentes. Les recettes de billetterie, comptant sur le stade et le musée du football, ont explosé, garantissaient 176 millions d'euros Lire la suite de l'article sur SoFoot.com