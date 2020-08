Messi a-t-il fini par affaiblir le Barça ?

Partira ou partira pas ? Lionel Messi a émis le souhait de quitter son cher FC Barcelone. Il ne supporterait plus le manque de compétitivité de son équipe, notamment en Ligue des champions, qu'il rêverait de remporter à nouveau. Mais Lionel ne manquerait-il pas de loyauté envers une équipe que lui-même aurait contribué à affaiblir ?

Mexico 1986. Diego Maradona est sur le toit du monde et l'championne du monde. Le Système M (comme Maradona) mis conjointement en place par lui-même et son sélectionneur Carlos Bilardo a parfaitement fonctionné : un collectif entier se dévoue pour son génie et leader dont la forme exceptionnelle lui garantit à 25 ans un rayonnement hors du commun... Rome 1990. L'Allemagne bat l'Argentine 1-0 en finale duitalien. Le Système M de 1986 reconduit n'a plus vraiment fonctionné. Diego (29 ans), déjà diminué, a décliné physiquement et il a moins pesé sur le jeu. L'médiocre est parvenue en finale, mais surtout grâce à son gardien Sergio Goycochea lors des tirs au but face à la Yougoslavie et face à l'Italie. Paradoxalement, Diego Maradona est resté le meilleur joueur de la planète. Mais l'Argentine a perdu, car elle n'avait que ce plan A à proposer, et rien d'autre.Rebelote en 1994. Cette fois-ci, le Système M, encore reconduit par le nouveau sélectionneur Alfio Basile, explose en plein vol. Diego, 33 ans, est exclu du Mondial pour dopage à l'éphédrine. Privée de son plan A, l'de Redondo, Caniggia et Batistuta, incapable d'avoir pu imaginer un plan de rechange, ne savait plus comment jouer et elle a giclé en huitièmes face à la Roumanie (3-2). Rattrapé par ses propres insuffisances, Diego Maradona a fini par induire les limites d'une sélection Diego-dépendante en 1990 et 1994. À cause d'un trait de caractère que la culture hispanisante identifie sous l'appellation de: il s'était convaincu qu'il était éternel et irremplaçable. Erreur funeste.