Messi, à la recherche du FC Barcelone

C'est le drame et en même temps la grandeur du Barça : le football n'est pas une chose rationnelle. On le voit à chaque défaite humiliante et imprévisible : les structures logiques patiemment installées et vénérées semblent incapables d'expliquer l'inexplicable. Comment un gamin auquel on avait tout donné pouvait-il être à ce point déloyal et quitter le navire ?

Clásico des imaginaires

Les grandes institutions forgent les grands caractères. Récapitulons. Mardi dernier, Raúl et son Castilla, la réserve du Real, remportait la Youth League. L'Espagne madridiste, bouleversée par la nouvelle, avait alors une vision : Raúl sur le banc du Real et/ou celui de la sélection. Après plusieurs années de disgrâces débutées par des adieux ratés et des piges mythiques à Schalke 04, la Bonne Nouvelle allait être bientôt annoncée. Le vieux roi était de retour. Il en est ainsi au Real. Les héros quittent rarement le navire. C'est plutôt le navire qui débarque ses idoles fatiguées le temps d'une escale forcée. Mais alors qu'on s'apprêtait à offrir toutes les unes des journaux à la résurrection tant espérée, une curieuse symétrie venait voler la vedette au numéro 7 éternel. Leo Messi avait envoyé un fax d'adieu à son club formateur. Après vingt ans de service (dont les deux derniers passés à faire la grimace), l'éternel numéro 10 du Barça abandonnait l'équipage catalan. En Espagne c'est Jorge Valdano, le voisin d'en face, qui a le mieux résumé le chaos dans lequel se trouve plongé le Barça actuel :La rivalité de ces deux clubs est la conséquence nécessaire de leur vie symétrique. Cette saison, le Real emportait La Liga et retrouvait son héros de jeunesse ? Le Barça entrait donc en crise sportive, et Messi exigeait de quitter le navire. C'est vrai, comme deux frères jumeaux, ces deux clubs se ressemblent par leurs dimensions et leur palmarès. Mais ils se distinguent très nettement aussi par leur personnalité respective. Si le Real, club de l'establishment castillan, était une maladie, il serait la folie des grandeurs, tant il est obsédé par sa propre légende. Le Real n'a pas d'autres référents que lui-même. S'il est leautoproclamé