information fournie par So Foot • 26/05/2024 à 12:12

Merveille : « C’est à cause de Lloris que je préfère être gardienne »

Merveille : « C’est à cause de Lloris que je préfère être gardienne »

À seulement 16 ans, alors que ses morceaux cumulent jusqu’à 24 millions d’écoutes, Merveille a déjà fait des premières parties à l’Accor Arena, au Trianon ou à l’Olympia et vient d’être sacrée révélation féminine de l’année aux Flammes. Ce dimanche 26 mai, elle sera l’« artiste headline » du concert organisé par le FGO-Barbara et le club de football EGDO dans le cadre du festival Magic Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, où elle grandit depuis cinq ans. Et où elle joue au foot, beaucoup.

Comment tu décrirais ton quartier de Porte de Clignancourt à quelqu’un qui ne connaîtrait pas ?

C’est calme parfois. Pas tout le temps. C’est intéressant, inspirant, drôle aussi. Et accueillant.…

Propos recueillis par Noémie Pennacino pour SOFOOT.com