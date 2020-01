Meron Elias : "L'État somalien est encore trop divisé politiquement"

Près de dix ans après la chute de l'ancien président Mohamed Siad Barre en 1991, l'entrée dans le XXIe siècle est difficile pour la Somalie. En cette première décennie du millénaire, le pays est plongé dans un cycle de violences, dont il peine à s'extirper. Divers clans se battent pour le contrôle du territoire. Parmi eux, de nombreux groupes islamistes somaliens, dont l'Union des tribunaux islamiques (UTI). Sa branche jeunesse, « Al-Shebab », est particulièrement rigoriste. La mouvance, fondée dans la première moitié des années 2000 par Aden Hashi Farah « Ayro », souhaite un état régi par la charia. Très vite, le groupe a gagné en influence, et est parvenu à prendre le contrôle de plusieurs régions de la Somalie, le centre et le sud notamment. Il est même parvenu en 2006 à gagner la capitale, Mogadiscio, dont il sera finalement chassé six mois plus tard par les troupes éthiopiennes. Peu après leur fondation, les Shebabs ont donc pris une bonne place dans l'échiquier islamiste somalien. L'année 2011 a pourtant marqué un tournant. Cette année-là, le groupe a perdu plusieurs de ses bastions, dont la ville de Baidoa. Son départ forcé du port de Kismaayo, en septembre 2012, a sérieusement affecté ses finances. Car le profit généré par le commerce du charbon pratiqué depuis la ville portuaire constituait l'une de leurs principales ressources. En réponse, l'organisation a multiplié les attaques : assaut du centre commercial...